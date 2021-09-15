تشكيل الحكومة .. فدرالية اليسار تعلن انشغالها بالوضع الاجتماعي المقلق

هبة بريس _ الرباط

اعرب منسق تحالف فدرالية اليسار ، السيد عبد السلام العزيز، عقب لقاء عقده اليوم الأربعاء بالرباط مع رئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، في إطار المشاورات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، عن أمله في تضع الحكومة المقبلة القضايا الاجتماعية في صلب اهتماماتها.

وقال العزيز، في تصريح للصحافة بالمناسبة، إن هذا اللقاء شكل مناسبة “للتعبير عن انشغالنا بالوضع الاجتماعي المقلق الذي سجل تراجعات كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، مما يفرض على الحكومة المقبلة أن تضع القضايا الاجتماعة في صلب اهتماماتها “.

وأضاف أن ” وجهة نظر رئيس الحكومة المعين، الذي استمع لنا بكل جدية، تتقاطع مع وجهة نظر تحالف فدرالية اليسار بهذا الشأن”، معربا عن أمله في ترجمة ما تم التعبير عنه خلال هذا اللقاء ، خاصة في ما يخص قضايا تشغيل الشباب والصحة والتعليم العمومي، في البرنامج الحكومي المقبل.

وتابع منسق فدرالية اليسار أن المشاورات تناولت أيضا أهمية التحاور مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ونقابات، وتجاوز تعثر الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال تدشين مرحلة جديدة من الحوار مع هذه القوى يكون الانشغال الأساسي فيها مستقبل المملكة.

من جانب آخر، أشار العزيز إلى أن اللقاء شكل أيضا مناسبة للتعبير عن القضايا التي تشغل تحالف فيدرالية اليسار والمتعلقة أساسا بترسيخ الممارسة الدستورية من خلال ممارسة رئيس الحكومة المعين اختصاصاته كما نص عليها دستور المملكة، بالإضافة إلى تعزيز الحريات الفردية.

يشار إلى رئيس الحكومة المعين واصل، صباح اليوم، مشاوراته من أجل تشكيل الحكومة الجديدة بلقاء جمعه بالأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد محمد نبيل بنعبد الله ، والأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، السيد عبد الصمد عرشان، والأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، السيد المصطفى بنعلي.

وكان أخنوش شرع في هذه المشاورات، أول أمس الإثنين، حيث التقى بكل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري

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