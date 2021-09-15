جورج قرداحي

بعد توليه منصب وزير للإعلام .. جورج قرداحي:”مسيرتي الإعلامية لم تنته”

2021-09-15 / 5:49 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف الإعلامي اللبناني جورج قرداحي عبر مقابلة أجراها مع وسائل إعلام عربية فور وصوله لمطار بيروت عن مجموعة من الأمور التي تتعلق بمساره الإعلامي و السياسي.

ووجه جورج قرداحي رسالة للإعلام اللبناني قائلا: “أنتوا ليكوا دور كبير وأطالبكم بالابتعاد عن مناخ الإحباط والتكسير في البلاد، ونعطي جرعة أمل للناس وأن نعطي الحكومة الجديدة فرصة، فالبلد خربانة ويجب أن يساعدنا الإعلام للنهوض بالبلاد مرة أخرى”.

وعن مسيرته الإعلامية قال جورج قرداحي: “مسيرتي الإعلامية لم تنتهي فهي مهنتي، وأنا حضرت للوزارة من عملي كإعلامي ولكن الآن لا يوجد برامج وعندما تتواجد سأحاول تظبيط أموري”.

و الجدير بالذكر أن، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، عين الإعلامي جورج قرداحي وزيرا للإعلام في حكومته الجديدة.

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