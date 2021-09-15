بعد تعيينه من طرف الملك مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية ..من هو الجنرال فاروق بلخير ؟

2021-09-15 / 5:26 مساءً
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اس.بويعقوبي - هبة بريس

عيّن الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، خلفا للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أنه قد تم اختيار الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق لهذا المنصب نظرا لمؤهلاته المهنية وروح المسؤولية العالية التي تحلى بها في مختلف المهام التي أسندت إليه ، حيث سيستمر الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق في ممارسة مهامه كقائد للمنطقة الجنوبية.

الجنرال بلخير فاروق الذي عينه الملك مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، من مواليد سنة 1950 ينحدر من دوار ادبوشني جماعة مير اللفت إقليم سيدي إفني ، التحق بصفوف الجيش المغربي من خلال ولوجه إلى الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، وذلك بعد حصوله على شهادة الباكالوريا 1968، ليتخرج من الأكاديمية بعد ثلاث سنوات من الدراسة سنة 1972 برتبة ملازم ثاني، قبل أن يحصل على رتبة ملازم أول سنة 1974. وقد تم تعيين الجنرال بلخير بالأقاليم الجنوبية للمملكة سنة 1973، أي بعد سنة واحدة فقط من تخرجه ، حيث ظل يشتغل بالمنطقة الجنوبية، كما عمل بالمكتب الثالت بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية بالرباط.

يعرف على الجنرال خلال مساره العسكري أنه من خيرة الجنرالات بالقوات المسلحة الملكية بفضل تفانيه ونزاهته وتواضعه الكبير و إخلاصه للوطن ، وهو خبير ميداني له كامل الكفاءة والقدرة في إعادة ترتيب الأمور فوق الأرض ومواجهة كل التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة في الحدود الجنوبية بالصحراء المغربية.

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