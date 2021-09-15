بعد سحب تزكيته.. بلفقيه يعلن اعتزال العمل السياسي

هبة بريس - الرباط

أعلن عبد الوهاب بلفقيه، المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة كلميم وادنون، اعتزاله للعمل السياسي .

وذكر بلفقيه في رسالة نشرها، أنه قرر اعتزال العمل السياسي بصفة نهائية لأسباب “سيعرفها الجميع”.

وعبر بلفقيه عن شكره لساكنة الجهة التي وضعت ثقتها فيه خلال هذه الانتخابات والانتخابات السابقة ومكنته من المرتبة الأولى، متأسفا عما سماه ب”الغذر الذي تعرض له من جهة يثق بها”.

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