تسجيل 2642 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2642 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 910.991 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 46 وفاة ليصل العدد إلى 13.729.

كما تم التأكد من 3240 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 869.304.

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