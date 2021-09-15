تسجيل 2642 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2642 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 910.991 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 46 وفاة ليصل العدد إلى 13.729.
كما تم التأكد من 3240 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 869.304.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5
0
7 تعليقات
هل بالفعل سيفرض جواز التلقيح في اماكن العمل وكذا المقاهي والإدارات العمومية والحكومية سواء ارتفعت الاصابات والوفيات او انخفضت؟؟؟
نتمنى ان لا يتفشى هذآ الفيروس القاتل وان ينتهي بصفة عامة وبدون رجعة .اللهم ارفعه عنا وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع الدعاء يارب.
عما قريب سنسمع أخبار سارة وسترجع الحياة العادية انشاءالله وسيكون حلما استيقضنا منه.
يجب علينا ان نتعايش مع الوضعية الوبائية الراهنة ونعتبره مرض عادي لأننا تعبنا من هذه البروطوكولات لكوفيد 19.
نتمنى من الحكومة الجديدة ان ترفع عنا الطوارئ لكي يعود الاقتصاد في تنفس من جديد.
اعتقد ان كوفيد 19 إنتهى مع سقوط الحكومة السابقة وستعود الحياة العادية انشاءالله مع الحكومة الجديدة لأنها بشارة خير ورزق وصحة وسلامة على المواطنين.
هل يمكن ان جواز التلقيح يكون اجباري ؟؟؟؟؟؟؟