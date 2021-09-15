كورونا المغرب
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تسجيل 2642 إصابة و46 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-15 / 4:57 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2642 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 910.991 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 46 وفاة ليصل العدد إلى 13.729.

كما تم التأكد من 3240 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 869.304.

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‫7 تعليقات

  1. هل بالفعل سيفرض جواز التلقيح في اماكن العمل وكذا المقاهي والإدارات العمومية والحكومية سواء ارتفعت الاصابات والوفيات او انخفضت؟؟؟

  2. نتمنى ان لا يتفشى هذآ الفيروس القاتل وان ينتهي بصفة عامة وبدون رجعة .اللهم ارفعه عنا وارحم موتانا واشفي مرضانا يارحم الراحمين إنك سميع الدعاء يارب.

  6. اعتقد ان كوفيد 19 إنتهى مع سقوط الحكومة السابقة وستعود الحياة العادية انشاءالله مع الحكومة الجديدة لأنها بشارة خير ورزق وصحة وسلامة على المواطنين.

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