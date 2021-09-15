أخنوش يستقبل “منسق اليسار”.. والأخير “الوضع الاجتماعي مقلق”

2021-09-15 / 4:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الاربعاء، عبد السلام العزيز، منسق تحالف فيدرالية اليسار، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.

وفي هذا الصدد، أكد عبد السلام العزيز، على أن الممارسة الدستورية كانت ضعيفة في الحكومتين السابقتين، معربا عن أمله في أن يمارس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اختصاصاته للوصول إلى ديمقراطية حقيقية.

وأضاف العزيز، أنه ناقش ورئيس الحكومة، عددا من القضايا وعلى رأسها تلك المتعلقة بالحريات العامة واعتقالات الصحفيين أصوات الرأي، مشددا على أن الوضع الاجتماعي مقلق، ومعربا عن أمله في أن تحل الحكومة الجديدة هذه الاشكالات .

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تعليق واحد

  1. املي في الله ان تكون الحكومة المرتقبة فاتحة خير على جميع المغاربة وان تتمكن من ايجاد حلول مناسبة لانتظاراتهم وطموحاتهم لان ثقتي بالسيد عزيز اخنوش كبيرة اتوقع انه الشخص المناسب في المكان المناسب فاتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهامه المنتظرة

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