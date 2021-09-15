الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك يعين بلخير الفاروق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية

2021-09-15 / 4:21 مساءً
2
هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تفضل بتعيين الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، خلفا للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.

وفي ما يلي نص البلاغ:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تفضل بتعيين الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، خلفا للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.

وقد تم اختيار الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق لهذا المنصب نظرا لمؤهلاته المهنية وروح المسؤولية العالية التي تحلى بها في مختلف المهام التي أسندت إليه.

وسيستمر الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق في ممارسة مهامه كقائد للمنطقة الجنوبية”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of حزبا “الحصان” و”النخلة” يعلنان تشكيل فريق نيابي مشترك بالبرلمان

حزبا “الحصان” و”النخلة” يعلنان تشكيل فريق نيابي مشترك بالبرلمان

2021-09-15 / 7:58 مساءً
Photo of صراع الأغلبية ببلدية سطات….هل حسم الثانوي النزال؟

صراع الأغلبية ببلدية سطات….هل حسم الثانوي النزال؟

2021-09-15 / 7:36 مساءً
Photo of اقتراع 8 شتنبر.. نائب أوروبي يبرز دلالة المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية

اقتراع 8 شتنبر.. نائب أوروبي يبرز دلالة المشاركة المكثفة…

2021-09-15 / 7:14 مساءً
Photo of تشكيل الحكومة .. فدرالية اليسار تعلن انشغالها بالوضع الاجتماعي المقلق

تشكيل الحكومة .. فدرالية اليسار تعلن انشغالها بالوضع الاجتماعي…

2021-09-15 / 6:59 مساءً
Photo of تارودانت : الحزب المغربي الحر يبحث عن مرشحه ” المختفي”

تارودانت : الحزب المغربي الحر يبحث عن مرشحه ”…

2021-09-15 / 5:40 مساءً
Photo of بعد تعيينه من طرف الملك مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية ..من هو الجنرال فاروق بلخير ؟

بعد تعيينه من طرف الملك مفتشا عاما للقوات المسلحة…

2021-09-15 / 5:26 مساءً
Photo of بعد سحب تزكيته.. بلفقيه يعلن اعتزال العمل السياسي

بعد سحب تزكيته.. بلفقيه يعلن اعتزال العمل السياسي

2021-09-15 / 5:15 مساءً
Photo of البام يسحب تزكية بلفقيه لرئاسة جهة كلميم واد نون

البام يسحب تزكية بلفقيه لرئاسة جهة كلميم واد نون

2021-09-15 / 4:51 مساءً
Photo of إمرأة اتحادية تنافس زعيم البام على رئاسة المجلس الجماعي لتارودانت

إمرأة اتحادية تنافس زعيم البام على رئاسة المجلس الجماعي…

2021-09-15 / 3:34 مساءً
Photo of التجمعية نبيلة رميلي تضع ترشيحها لعمودية الدار البيضاء

التجمعية نبيلة رميلي تضع ترشيحها لعمودية الدار البيضاء

2021-09-15 / 2:57 مساءً

‫2 تعليقات

  2. تغيير المناصب العليا فيه خير قد يحل شخص بديل تكون له تجربة مختلفة ومؤهلات مهنية عالية وافكار بناءة ومفيذة قد تعطي للقطاع دفعة جديدة وقوية نحو الاحسن والافضل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق