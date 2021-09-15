الملك يعين بلخير الفاروق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية

هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تفضل بتعيين الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، خلفا للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.

وفي ما يلي نص البلاغ:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تفضل بتعيين الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق، مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية، خلفا للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.

وقد تم اختيار الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق لهذا المنصب نظرا لمؤهلاته المهنية وروح المسؤولية العالية التي تحلى بها في مختلف المهام التي أسندت إليه.

وسيستمر الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق في ممارسة مهامه كقائد للمنطقة الجنوبية”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0