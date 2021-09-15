الفنان سيف نبيل يعلق على خبر اعتقاله

نجلاء مزيان- هبة بريس

بطريقة غير مباشرة، إختار الفنان العراقي سيف نبيل الرد على الأخبار التي تمّ تداولها في الأيام القليلة الماضية، و التي تفيد أنه تم إلقاء القبض عليه في دولة الإمارات بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية.

ونشر الفنان العراقي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات.

و يشار إلى أن الإعلامي اللبناني إيلي باسيل سبق أن كشف عن علاقة سيف بفتاة لبنانية عبر مقطع فيديو، مضيفا من خلاله أنّه تمّ إلقاء القبض على الفنان العراقي قبل أسبوع تقريبًا بعد أن رفعت الشابة التي تعرّض لها دعوى قضائية ضدّه.

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