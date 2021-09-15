إمرأة اتحادية تنافس زعيم البام على رئاسة المجلس الجماعي لتارودانت

2021-09-15 / 3:34 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازال التنافس قائم بين مكونات الاحزاب التي حصلت على مقاعد في في الانتخابات الجماعية ل 8 شتنبر الجاري، والذي لم تحسم بعد لمن ستؤول رئاسة المجلس الجماعي لأكادير.

مصادر كشفت ل ” هبة بريس ” أن رئيس حزب الأصالة والمعاصرة ” ع اللطيف وهبي” قد وجد منافسة قوية من إمرأة إتحادية ، قدمت يوم أمس الثلاثاء ترشيحيها لرئاسة المجلس الجماعي لتارودانت، وهي الحقوقية المحامية زينب الخياطي من الوجوه النسائية المعروفة لدى ساكنة المدينة .

وقالت نفس المصادر أن ترشيح عبد اللطيف وهبي كوكيل لائحة الحزب، جاء بعد حصول حزبه على اغلبية المقاعد وعددها ثمانية، اضافة الى توقيع الحزب تحالفا حزبيا مع كل حزب العدالة والتنمية، اللائحة المستقلة البديل صاحبة المرتبة الثانية بستة عشرة مقاعدا.

مكونا بذلك تحالفا بما مجموعة خمسة عشر عضوا، كل ذلك في انتظار ما ستسفر عنه الايام القليلة المقبلة بعد خروج الاعضاء الفائزين من مخابئهم السرية بعد غيابهم في اطار التحالفات الحزبية.

ولعل منافسة إمرأة زعيم البام يمكن ان يقلب الكفة لصالحها في حالة استطاع الاتحاد الاشتراكي التحالف مع الاحزاب الاخرى، وإن نجح الأمر ستكون الحقوقية زينب الخياطي خامس إمرأة بإقليم تارودانت تترأس مجلس جماعي.

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