جامعة إسرائيلية والجامعة الدولية للرباط توقعان اتفاق تعاون

هبة بريس

أعلنت جامعة بن غوريون الإسرائيلية الواقعة في النقب، اليوم الأربعاء، عن توقيعها اتفاق تعاون مع الجامعة الدولية للرباط، وهي جامعة خاصة متعددة التخصصات متعاقدة مع الدولة المغربية.

وجاء في بيان أن التعاون سيشمل أنشطة مشتركة بمجال العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، العلوم الطبيعية والصحة.

وسيتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال أبحاث لعلماء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال مجالات الدراسة المشتركة، وأيضا من خلال تبادل طلاب ومحاضرين.

وشدد رؤساء الجامعتين خلال كلمتهم عند التوقيع على المميزات الاستراتيجية والتاريخية لهذا الاتفاق، والذي يفتح نافذة لشراكة هامة تعتمد على الحدود التي لا تتزعزع بين المغرب ومواطنيها اليهود في أي مكان تواجدوا فيه بالعالم، شراكة تعكس أيضا رغبة الجامعات بالتعامل مع التعليم العالي وفقا للقيم العالمية للتسامح، السلام والإنسانية.

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