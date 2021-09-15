حميد شباط يترشح لعمودية مدينة فاس

2021-09-15 / 2:44 مساءً
3
ع محياوي _ هبة بريس

أكد حميد شباط، وكيل لائحة حزب جبهة القوى الديمقراطية، تشبثه بعمودية العاصمة العلمية فاس، بعد أن وضع، صباح اليوم الأربعاء 15 شتنبر الجاري، طلب ترشيحه لرئاسة مجلس المدينة بمقر الولاية.

وفي هذا الصدد، قال شباط، في تدوينة بثها على صفحته بالفيسبوك، إن “حزبه قادر على حل مشاكل المدينة من خلال برنامجه الإنتخابي”، مشددا على أنه مستعد رفقة طاقمه في الحزب قيادة فاس سواء على مستوى المجلس الجماعي أو المقاطعات.

ودعا حميد شباط ، جميع الأحزاب إلى الجلوس على طاولة الحوار واختيار الشخص المناسب لرئاسة مجلس المدينة، مبرزا أن “فاس لديها قيمة مضافة وهيبة تاريخية”، لافتا إلى أنه “يطمح للارتقاء بجودة الحياة بها وجعلها قبلة للزائرين و المستثمرين والتسويق لها داخليا وخارجيا”.

وتجدر الإشارة، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد حصل على 17 مقعدا، متبوعا بجبهة القوى الديموقراطية والاستقلال بـ13 مقعدا لكل منهما، فيما ظفر الأصالة والمعاصرة بـ12 مقعدا.

هذا وحاز حزب العدالة والتنمية على 10 مقاعد وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ9 مقاعد وحزب التقدم والاشتراكية بـ5 مقاعد وحزب الحركة الشعبية بـ4 مقاعد، بينما ظفر تحالف فيدرالية اليسار والحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب الاشتراكي الموحد بمقعدين لكل منهما، فيما نال الاتحاد الدستوري وحزب الإنصاف مقعد لكل منهما.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of حزبا “الحصان” و”النخلة” يعلنان تشكيل فريق نيابي مشترك بالبرلمان

حزبا “الحصان” و”النخلة” يعلنان تشكيل فريق نيابي مشترك بالبرلمان

2021-09-15 / 7:58 مساءً
Photo of صراع الأغلبية ببلدية سطات….هل حسم الثانوي النزال؟

صراع الأغلبية ببلدية سطات….هل حسم الثانوي النزال؟

2021-09-15 / 7:36 مساءً
Photo of اقتراع 8 شتنبر.. نائب أوروبي يبرز دلالة المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية

اقتراع 8 شتنبر.. نائب أوروبي يبرز دلالة المشاركة المكثفة…

2021-09-15 / 7:14 مساءً
Photo of تشكيل الحكومة .. فدرالية اليسار تعلن انشغالها بالوضع الاجتماعي المقلق

تشكيل الحكومة .. فدرالية اليسار تعلن انشغالها بالوضع الاجتماعي…

2021-09-15 / 6:59 مساءً
Photo of تارودانت : الحزب المغربي الحر يبحث عن مرشحه ” المختفي”

تارودانت : الحزب المغربي الحر يبحث عن مرشحه ”…

2021-09-15 / 5:40 مساءً
Photo of بعد تعيينه من طرف الملك مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية ..من هو الجنرال فاروق بلخير ؟

بعد تعيينه من طرف الملك مفتشا عاما للقوات المسلحة…

2021-09-15 / 5:26 مساءً
Photo of بعد سحب تزكيته.. بلفقيه يعلن اعتزال العمل السياسي

بعد سحب تزكيته.. بلفقيه يعلن اعتزال العمل السياسي

2021-09-15 / 5:15 مساءً
Photo of البام يسحب تزكية بلفقيه لرئاسة جهة كلميم واد نون

البام يسحب تزكية بلفقيه لرئاسة جهة كلميم واد نون

2021-09-15 / 4:51 مساءً
Photo of الملك يعين بلخير الفاروق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية

الملك يعين بلخير الفاروق مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية

2021-09-15 / 4:21 مساءً
Photo of إمرأة اتحادية تنافس زعيم البام على رئاسة المجلس الجماعي لتارودانت

إمرأة اتحادية تنافس زعيم البام على رئاسة المجلس الجماعي…

2021-09-15 / 3:34 مساءً

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق