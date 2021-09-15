عرشان: نأمل في تشكيل أغلبية منسجمة وقوية
أعرب الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبد الصمد عرشان، عن أمله في أن يقوم أخنوش بتشكيل أغلبية منسجمة وقوية في المستقبل القريب.
وذكر عرشان في تصريح عقب لقائه برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه هنأ الأخير على الثقة الملكية السامية في شخصه، وكذا لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر نتائج انتخابات ثامن شتنبر، مبرزا أن تصدر الحزب لهاته الاستحقاقات ” لم يأت عن عبث بل كان هناك عمل منذ انتخاب السيد أخنوش على رأس الحزب، كما كان هناك استماع لمطالب وانتظارات المواطنين، فضلا عن الجولة التي قام بها عبر المملكة لأزيد من 100 مدينة، والتي تم من خلالها بلورة برنامج الحزب “.
كما عبر عرشان عن افتخاره بتنظيم المملكة للاستحقاقات الانتخابية في أجواء من المسؤولية والتنافس الشريف رغم الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كوفيد – 19، وهو ما يساهم في تعزيز المسار الديمقراطي الذي تشهده البلاد.
7 تعليقات
لنا أمل كبير بأن حزب الاحرار سيملك استراتيجية جديدة وبرامج على مدار السنة ولن يتكاسل عنها كما فعلت الحكومة السابقة مما أدى إلى افلاسها…..
إن حزب التقدم الاشتراكية ماعدا سحابة مرت علينا ولا نريد رجوعها مرة أخرى .
بإذن الله السيد اخنوش سيحسن الإختيار في تشكيلة جديدة يتحدث عنها العالم بأكمله . لأنه شخصية قوية بمعنى الكلمة….
إن الله مع الصابرين إذا صبروا. فالحمد لله ربي عوضنا برئيس يستحق المنصب لأنه ببساطة رجل المعنى ورجل اعمال سياسي عقلاني بامتياز..
نحن على يقين ان السيد اخنوش قد المسؤولية ولايخيب أمل الشعب المغربي فيه .لأنه واعي بما يفعله. والله المعان.
مادام يفكر في مصلحة المواطن قبل كل شيء فهو لايخيب الظن بنا……
مزيد من العطاء والازدهار والتقدم في مسيرتكم السياسية المقبلة وحظ موفق باذن الله من أجل مواكبة الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل بكثير من السابق…