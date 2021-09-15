عرشان: نأمل في تشكيل أغلبية منسجمة وقوية

2021-09-15 / 1:30 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعرب الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عبد الصمد عرشان، عن أمله في أن يقوم أخنوش بتشكيل أغلبية منسجمة وقوية في المستقبل القريب.

وذكر عرشان في تصريح عقب لقائه برئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه هنأ الأخير على الثقة الملكية السامية في شخصه، وكذا لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي تصدر نتائج انتخابات ثامن شتنبر، مبرزا أن تصدر الحزب لهاته الاستحقاقات ” لم يأت عن عبث بل كان هناك عمل منذ انتخاب السيد أخنوش على رأس الحزب، كما كان هناك استماع لمطالب وانتظارات المواطنين، فضلا عن الجولة التي قام بها عبر المملكة لأزيد من 100 مدينة، والتي تم من خلالها بلورة برنامج الحزب “.

كما عبر عرشان عن افتخاره بتنظيم المملكة للاستحقاقات الانتخابية في أجواء من المسؤولية والتنافس الشريف رغم الظروف الصعبة المرتبطة بجائحة كوفيد – 19، وهو ما يساهم في تعزيز المسار الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

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‫7 تعليقات

  1. لنا أمل كبير بأن حزب الاحرار سيملك استراتيجية جديدة وبرامج على مدار السنة ولن يتكاسل عنها كما فعلت الحكومة السابقة مما أدى إلى افلاسها…..

  4. إن الله مع الصابرين إذا صبروا. فالحمد لله ربي عوضنا برئيس يستحق المنصب لأنه ببساطة رجل المعنى ورجل اعمال سياسي عقلاني بامتياز..

  7. مزيد من العطاء والازدهار والتقدم في مسيرتكم السياسية المقبلة وحظ موفق باذن الله من أجل مواكبة الإصلاح والتغير لمستقبل أفضل بكثير من السابق…

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