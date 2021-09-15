في ذكرى ميلادها.. شهرزاد عكرود لشقيقتها :”ماكنلقاش الكلمات للي كتوصف ختي سناء”

نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت الإعلامية المغربية، شهرزاد عكرود، رسالة مؤثرة لشقيقتها الممثلة والمخرجة سناء عكرود، بمناسبة ذكرى ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام.

و نشرت الإعلامية المغربية، صورة تجمعها بأختها عبر نفس المنصة، أرفقتها بالتعليق التالي: “سنا الزوينة كنتمنى لك كلشي زوين على قد قلبك الزوين”.

و واصلت : “فالحقيقة فاش كنبغي نهضر على سنا كنتلعثم لأن ماكنلقاش الكلمات للي كتوصفها سنا مرا ونص أم رائعة، أخت حنينة، بنت مرضية أودي ماكنلقاش الكلام غير سمحوا لي”.

واختتمت تدوينتها قائلة: “في عيد ميلادك سنا كنتمنى لك بزاف ديال الصحة و راحة البال و شكرا على كل شيء للي كديري معنا أختي الزوينة “.

و بدورها الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود علقت على منشور شقيقتها قائلة :” شكرا بزاف ازوينة”.

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