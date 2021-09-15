في ذكرى ميلادها.. شهرزاد عكرود لشقيقتها :”ماكنلقاش الكلمات للي كتوصف ختي سناء”

2021-09-15 / 1:00 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت الإعلامية المغربية، شهرزاد عكرود، رسالة مؤثرة لشقيقتها الممثلة والمخرجة سناء عكرود، بمناسبة ذكرى ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام.

و نشرت الإعلامية المغربية، صورة تجمعها بأختها عبر نفس المنصة، أرفقتها بالتعليق التالي: “سنا الزوينة كنتمنى لك كلشي زوين على قد قلبك الزوين”.

و واصلت : “فالحقيقة فاش كنبغي نهضر على سنا كنتلعثم لأن ماكنلقاش الكلمات للي كتوصفها سنا مرا ونص أم رائعة، أخت حنينة، بنت مرضية أودي ماكنلقاش الكلام غير سمحوا لي”.

واختتمت تدوينتها قائلة: “في عيد ميلادك سنا كنتمنى لك بزاف ديال الصحة و راحة البال و شكرا على كل شيء للي كديري معنا أختي الزوينة “.

و بدورها الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود علقت على منشور شقيقتها قائلة :” شكرا بزاف ازوينة”.

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‫3 تعليقات

  3. كما قلتما هي مثلت أي أدت دور تمثيلي، فلماذا تصفانها بالرخيصة.
    سناء عكرود فنانة قديرة تؤدي أدوارها بجدارة، ربما اختلط عليكما الأمر، لعقدة ما، وحسبتم أن اللقطات حقيقية، وفي كل الأحوال ليس لكما الحق لرمي أعراض الناس.
    حسبي الله ونعم الوكيل

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