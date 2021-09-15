في ذكرى ميلادها.. شهرزاد عكرود لشقيقتها :”ماكنلقاش الكلمات للي كتوصف ختي سناء”

2021-09-15 / 1:00 مساءً
1
نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت الإعلامية المغربية، شهرزاد عكرود، رسالة مؤثرة لشقيقتها الممثلة والمخرجة سناء عكرود، بمناسبة ذكرى ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام.

و نشرت الإعلامية المغربية، صورة تجمعها بأختها عبر نفس المنصة، أرفقتها بالتعليق التالي: “سنا الزوينة كنتمنى لك كلشي زوين على قد قلبك الزوين”.

و واصلت : “فالحقيقة فاش كنبغي نهضر على سنا كنتلعثم لأن ماكنلقاش الكلمات للي كتوصفها سنا مرا ونص أم رائعة، أخت حنينة، بنت مرضية أودي ماكنلقاش الكلام غير سمحوا لي”.

واختتمت تدوينتها قائلة: “في عيد ميلادك سنا كنتمنى لك بزاف ديال الصحة و راحة البال و شكرا على كل شيء للي كديري معنا أختي الزوينة “.

و بدورها الفنانة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود علقت على منشور شقيقتها قائلة :” شكرا بزاف ازوينة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of علامة “الهيب هوب” المغربية New District تقدم أول فنّان لها Hassa1

علامة “الهيب هوب” المغربية New District تقدم أول فنّان…

2021-09-15 / 11:54 صباحًا
Photo of العشابي ينفي خبر مرض الفنان مصطفى الداسوكين

العشابي ينفي خبر مرض الفنان مصطفى الداسوكين

2021-09-14 / 5:44 مساءً
Photo of زهير البهاوي يقرر طرح جديده الغنائي في هذا التاريخ

زهير البهاوي يقرر طرح جديده الغنائي في هذا التاريخ

2021-09-14 / 4:00 مساءً
Photo of كورونا تؤجل مهرجان مراكش الدولي للسنة الثانية على التوالي

كورونا تؤجل مهرجان مراكش الدولي للسنة الثانية على التوالي

2021-09-14 / 1:29 مساءً
Photo of باسو: “ما بغيناش لفلوس بغينا ملي نمشيو لسبيطار نلقاو الطبيب والراديو والسكانير”

باسو: “ما بغيناش لفلوس بغينا ملي نمشيو لسبيطار نلقاو…

2021-09-14 / 11:48 صباحًا
Photo of خبر انفصال بسمة بوسيل و تامر حسني يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

خبر انفصال بسمة بوسيل و تامر حسني يتصدر مواقع…

2021-09-13 / 5:09 مساءً
Photo of في عيد ميلاد ابنتها.. لطيفة رأفت:”أتمنى من الله أن يطيل في عمري لكي أراك في اعلى المراتب”

في عيد ميلاد ابنتها.. لطيفة رأفت:”أتمنى من الله أن…

2021-09-13 / 12:35 مساءً
Photo of في ذكرى ميلاد طليقها.. أصالة تعلن رسميا عن زواجها من فائق حسن

في ذكرى ميلاد طليقها.. أصالة تعلن رسميا عن زواجها…

2021-09-13 / 9:34 صباحًا
Photo of اصالة تتزوج لرابع مرة من شاعر عراقي

اصالة تتزوج لرابع مرة من شاعر عراقي

2021-09-12 / 3:27 مساءً
Photo of الفنان الشعبي ” الداودي” يقدم شكاية الى مصالح أمن البيضاء ضد أشخاص انتحلو ” صفته”

الفنان الشعبي ” الداودي” يقدم شكاية الى مصالح أمن…

2021-09-12 / 1:07 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق