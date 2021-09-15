بنعبد الله: نتمنى تكوين الحكومة في أقرب وقت ممكن

هبة بريس - الرباط

أعرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء بالرباط، عن أمله في تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، وأن تشرع في العمل لما فيه خير المملكة ومصلحة الشعب المغربي.

وقال بنعبد الله في تصريح صحفي عقب لقاءه بأخنوش، اليوم الأربعاء، “أتمنى أن يشكل أخنوش هذه الحكومة في أقرب وقت ممكن وأن تشرع في العمل لما فيه خير البلاد، ولما فيه مصلحة الشعب المغربي “.

وأضاف أن اللقاء تمحور حول مناقشة عدد من التحديات الأساسية المطروحة بالنسبة لبلادنا المرتبطة بتعميق المسار الديمقراطي وفضاء الحريات، وكذا بتعزيز الآلة الاقتصادية وقدرتها على خلق الثروات ومناصب الشغل، والمرتبطة أيضا بإعطاء الأولوية للأوضاع الاجتماعية وكذلك المسألة البيئية”، مبرزا أنه “ستكون مناسبات في المستقبل لنؤكد مجددا على كل هذه القضايا”.

هذا واستأنف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، مشاوراته مع الأحزاب لتشكيل حكومته الجديدة.

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