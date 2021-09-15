متحرش طنجة: “ماكنتش فالوعي ديالي.. عطاوني المعجون”

2021-09-15 / 10:16 صباحًا
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هبة بريس - طنجة

نشر بطل فيديو التحرش في مدينة طنجة، مقطعا جديدا كشف من خلاله عن تفاصيل الواقعة.

وقال المعني بالأمر في مقطع الفيديو الجديد “راه ماكنتش فالوعي ديالي ملي درت هاداكشي، الدراري عطاوني رايبي فيه المعجون”.

وأضاف ذات المتحدث، أن سلوكه الحقيقي يتعارض مع ما ظهر في الفيديو، داعيا الجميع إلى حذف الفيديو موضوع الضجة.

هذا ويشار الى أن المصالح الأمنية، باشرت يوم أمس الاثنين، أبحاثها لتوقيف بطل فيديو للتحرش وضرب فتاة في الشارع، حيث تم توقيف مصوره في حين تستمر الأبحاث لتوقيف صاحبه.

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‫6 تعليقات

  5. و الله ا وليدي مايعقلو عليك . غاديين يشدوك باش يرجعو ليك الوعي ديالك باش مرة أخرى تعرف راسك آش كدير . هاد البراهش ولاو ضاسرين بزاف بغاو ياكلوا ريوسهوم منعرف فين بغاو يوصلوا .

  6. قبل ان تعتدي على اي بنت ضع في بالك ان اختك ممكن ان تكون في نفس الموقف لماذا التحرش والاعتداء . لنقل كنت غير واعيا بما تفعله واثناء نشر الفيديو الم تستيقظ لان امر طرح الفيديو يحتاج يقظة ومعرفة . كل مخطيء يستحق العقاب ونتمنى من القضاء انزال عقوبة قاسية لتردع بذلك اصحاب النفوس المريضة. تعيا تفكر بحالاش كيفكروا هؤلاء المنحرفون لكن لا نملك سوى القول الله يهديهم او يديهم علينا فمرة.

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