متحرش طنجة: “ماكنتش فالوعي ديالي.. عطاوني المعجون”

هبة بريس - طنجة

نشر بطل فيديو التحرش في مدينة طنجة، مقطعا جديدا كشف من خلاله عن تفاصيل الواقعة.

وقال المعني بالأمر في مقطع الفيديو الجديد “راه ماكنتش فالوعي ديالي ملي درت هاداكشي، الدراري عطاوني رايبي فيه المعجون”.

وأضاف ذات المتحدث، أن سلوكه الحقيقي يتعارض مع ما ظهر في الفيديو، داعيا الجميع إلى حذف الفيديو موضوع الضجة.

هذا ويشار الى أن المصالح الأمنية، باشرت يوم أمس الاثنين، أبحاثها لتوقيف بطل فيديو للتحرش وضرب فتاة في الشارع، حيث تم توقيف مصوره في حين تستمر الأبحاث لتوقيف صاحبه.

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