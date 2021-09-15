آزرو.. توقيف 4 أشخاص متورطين في تزوير العملة الوطنية وتصريفها

2021-09-15 / 9:19 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة آزرو بتنسيق مع عناصر فرقة مكافحة العصابات بمدينة فاس، يومه الثلاثاء، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و54 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير أوراق العملة الوطنية وتصريفها من خلال معاملات تجارية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الشرطة بمدينة آزرو كانت قد توصلت بتاريخ 09 شتنبر الجاري، بإشعار حول قيام المشتبه فيهم باقتناء رؤوس ماشية من السوق الأسبوعي بنفس المدينة، مقابل مبالغ مكونة من 37 ورقة مالية مزورة من فئة مائتي (200) درهم، والتي جرى ضبطها بحوزة الضحايا وحجزها لفائدة البحث.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة في هذه القضية، مكنت صباح اليوم الثلاثاء من توقيف المشتبه فيه الأول بالسوق الأسبوعي بنفس المدينة، وذلك أثناء محاولته تصريف 51 ورقة مالية مزورة باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، قبل أن تقود عملية أمنية لاحقة إلى توقيف باقي شركائه بضواحي مدينة فاس، وبحوزتهم قطيع مكون من 45 رأس ماشية يشتبه في كونها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وحسب البلاغ فقد تم الاحتفاظ باثنين من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع الآخرين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة والمتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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