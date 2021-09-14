روائح كريهة تكشف جثة خمسيني متحللة في مقبرة بمكناس

هبة بريس _ فاس

عثر، مساء اليوم الثلاثاء، على جثة خمسيني، في أولى مراحل تحللها، بمقبرة الشيخ الكامل الهادي بن عيسى المتواجدة بحي باب الجديد مدينة مكناس

وأوضحت مصادر ” هبة بريس ” أن المعطيات الأولية تفيد بأن الهالك، البالغ من العمر حوالي 56 سنة، كان يشتغل في ” المخالة ” وكان يقطن وحيدا، مرجحة أن الوفاة تعود لعدة أيام، مشيرة إلى أن انتشار روائح كريهة نابعة من الضريح المتواجد بالمقبرة المذكورة دفع بعض السكان إلى إخبار الأمن والسلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية، ليتم العثور على الجثة وهي في طور التحلل.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن كافة ملابسات هذا الحادث؛ فيما تم توجيه جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0