تحالف حزبي ثلاثي لتقاسم المجالس المنتخبة بطنجة

هبة بريس _ طنجة

أعلنت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، عن اتفاق ثلاثي فيما بينها لتقاسم رئاسات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس عمالة طنجة أصيلة، ثم مجلس جماعة طنجة.

واتفقت الاحزاب الثلاثة على اسناد عمودية طنجة لحزب الاصالة والمعاصرة في شخص منسقها الاقليمي منير الليموري ، ورئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة لعمر مورو عن حزب الحمامة فيما اسند منصب رئاسة مجلس عمالة طنجة -أصيلة لعبد السلام الأربعين عن حزب الاستقلال .

وأوضح بلاغ أن الأحزاب الثلاثة ستتحالف لرئاسة مقاطعات طنجة الأربعة، وأنها ستظل منفتحة على باقي الأحزاب السياسية لتشكيل مكاتب جميع المجالس المنتخبة المذكورة.

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