السعودية تعتزم تصنيع لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا" محلياً

2021-09-14 / 9:49 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قالت قناة سعودية، إن المملكة تستعد لتوقيع اتفاقيات مع شركات دواء عالمية بينها “أسترازينيكا” البريطانية و”فايزر” الأمريكية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد محلياً.

وكشفت قناة “الشرق” السعودية مساء الاثنين، أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن فعاليات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية التي تنطلق في الرياض غداً الأربعاء.

وسيتم توقيع أكثر من مذكرة تفاهم في مجال التصنيع الدوائي والتقنية الطبية بين عدد من الشركات العالمية المتخصصة في تلك المجالات، بحسب مصادر القناة السعودية.

من المقرر أن تناقش القمة عديداً من الموضوعات العلمية، منها الفرص والتحديات المتعلقة بالتقنية الحيوية الطبية في السعودية، واستراتيجية الاستثمار نحو التكنولوجيا الحيوية الطبية.

كما ستناقش القمة دور التكنولوجيا الحيوية في تطوير الأدوية واللقاحات والعلاجات الخلوية والجينية

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