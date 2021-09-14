رئيس بلدية روتردام المغربي أحمد أبو طالب يفوز بجائزة أفضل عمدة في العالم

2021-09-14 / 9:23 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

حصل المغربي أحمد أبو طالب المقيم بالديار الهولندية على جائزة أفضل عمدة بالعالم لسنة 2021 الذي يشغل منصب عمدة روتردام الهولندية .

ووصفت لجنة التحكيم أبو طالب بأنه مروج للسلام والحرية والمساواة في الحقوق والكرامة ، وهي نقاط مهمة للغاية للتماسك الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك ، أكدت أن أبو طالب يدرك أن المدن بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة واجتماعية ووعيًا بالبيئة لتتحمل الكوارث الطبيعية.

وعبر أبو طالب عن شرفه بتسلم الجائزة قائلا: “أنا عاجز عن الكلام. إنه لشرف كبير أن يرشحني سكان روتردام لهذا الغرض. لذلك أشعر بتقدير كبير من قبل سكان هذه المدينة الجميلة. مدينة بها العديد من الأشخاص المختلفين. نعيش معًا ، لدي أفضل وظيفة يمكنك تخيلها”

و تعطى هته الجائزة من طرف منظمة ” the city mayor foundation ” و هي منظمة عالمية تنشط انطلاقا من مدينة لندن .

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