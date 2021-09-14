رونالدو سجل وأصاب رجل أمن.. خسارة “مؤلمة” لمانشستر يونايتد بدوري الأبطال

2021-09-14 / 9:08 مساءً
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هبة بريس

سقط مانشستر يونايتد أمام مضيفه السويسري يانغ بويز، الثلاثاء، بنتيجة 1-2 في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم الفريق الإنجليزي بهدف لنجمه الجديد/ القديم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد تمريرة من برونو فرنانديز.

وكان رونالدو يخوض مباراته رقم 177 بدوري الأبطال ليتساوى مع الحارس الإسباني السابق لريال مدريد الاسباني إيكر كاسياس كأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في المسابقة القارية الأغلى، قبل كل من لاعب وسط برشلونة السابق تشافي هرنانديز (151)، وزميله السابق ونجم باريس سان جرمان الحالي، الأرجنتيني ليونيل ميسي (149)، ومهاجم ريال الإسباني راوول (142

لكن مانشستر يونايتد لم يعبر النصف الأول من المباراة من دون خسائر، بعدما طرد لاعبه وان بيساكا ببطاقة حمراء مباشرة إثر تدخل عنيف في الدقيقة 35.

ولم ينجح “الشياطين الحمر” في الحفاظ على النتيجة بعشرة لاعبين، إذ سجل نيكولاس نغالمينو هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 66 من كرة عرضية.

ورغم إخراج المدير الفني أولي غونار سولشكيار لثنائي الهدف الوحيد، رونالدو وفرنانديز، حيث دفع بنيمانيا ماتيتش وجيسي لينغارد، إلا أن النتيجة تغيرت إلى الأسوأ في الوقت القاتل.

وبينما تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، أحرز غوردان سيباتشو هدف الفوز القاتل ليونغ بويز بعد خطأ للبديل لينغارد في الدقيقة (90+5).

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