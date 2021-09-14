خريبكة: النيابة العامة تأمر بالتحقيق في فضيحة “الجنس مقابل النقط”

2021-09-14 / 8:19 مساءً
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هبة بريس _ خريبكة

أمر الوكيل لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، بفتح تحقيق في فضيحة جنسية بطلها مستشار جماعي بمجلس أبي الجعد، ويشغل أستاذا جامعيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، بعدما تداولت مواقع إلكترونية محادثات جنسية حميمية، عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب” جمعته بطالبة تدرس عنده.

وأعطى الوكيل العام تعليماته للفرقة الولائية ببني ملال من أجل التحقيق في المحادثات التي كشفت عن فضيحة الجنس مقابل التقط، وكذا مطالبته لطالبته وزميلاتها بممارسة الجنس مقابل التوسط لدى أساتذة آخرين من أجل منحهن معدلات كبيرة في عدة مواد

هذا و سبق لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات أن توصلت بوشايةمفادها استغلال بعض الأساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات للطالبات جنسيا، مقابل النقط، لكن لم تجد طريقها نحو التحقيق لغياب أدلة، قبل أن تنفجر فضيحة الأستاذ مؤخرا، وتميط اللثام عن ممارسات لاأخلاقية بعيدة عن قيم التربية.

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‫4 تعليقات

  1. للأسف الشديد بعض الطالبات يلبسن لباس غير متحشم مما يؤدي بهم الى التحرش من طرف الأساتذة الذين لا أخلاق لهم ويؤدي بهن الى الابتزاز.وكما يقال:(كاسيت عاريات).

  2. يعتبر الاستاذ في مرتبة الأب المثالي ومنه نتعلم التربية والاخلاق وهانحن نسمع ونرى مثل هذه الافعال اللاخلاقية للأسف الشديد هذآ الأستاذ لابد من تربيته ومعاقبته باقصى العقوبة حتى يكون عبرة الأساتذة ذو الأخلاق الفاسدة

  3. هذه القضية ليست هي الأولى بل هناك العديد مثل هذه القضايا المتعلقة ب فساد مما تعرفه بعض الجامعات ولاندري من المسؤول ؟ هل تربية الطالبات ان اخلاق الأساتذة ام ماذا؟؟؟؟؟؟سؤال مطروح للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ؟؟؟؟؟؟؟

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