خريبكة: النيابة العامة تأمر بالتحقيق في فضيحة “الجنس مقابل النقط”

2021-09-14 / 8:19 مساءً
0
هبة بريس _ خريبكة

أمر الوكيل لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، بفتح تحقيق في فضيحة جنسية بطلها مستشار جماعي بمجلس أبي الجعد، ويشغل أستاذا جامعيا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، بعدما تداولت مواقع إلكترونية محادثات جنسية حميمية، عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب” جمعته بطالبة تدرس عنده.

وأعطى الوكيل العام تعليماته للفرقة الولائية ببني ملال من أجل التحقيق في المحادثات التي كشفت عن فضيحة الجنس مقابل التقط، وكذا مطالبته لطالبته وزميلاتها بممارسة الجنس مقابل التوسط لدى أساتذة آخرين من أجل منحهن معدلات كبيرة في عدة مواد

هذا و سبق لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن سطات أن توصلت بوشايةمفادها استغلال بعض الأساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات للطالبات جنسيا، مقابل النقط، لكن لم تجد طريقها نحو التحقيق لغياب أدلة، قبل أن تنفجر فضيحة الأستاذ مؤخرا، وتميط اللثام عن ممارسات لاأخلاقية بعيدة عن قيم التربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of رفاق لشكر يجتمعون لمناقشة موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة

رفاق لشكر يجتمعون لمناقشة موقع الحزب في الخريطة السياسية…

2021-09-14 / 6:22 مساءً
Photo of سطات.. الرقم الاخضر يطيح بعون سلطة ويرسله إلى السجن

سطات.. الرقم الاخضر يطيح بعون سلطة ويرسله إلى السجن

2021-09-14 / 5:47 مساءً
Photo of تقرير : 120 شخصا في وضعية إعاقة ترشحوا للانتخابات

تقرير : 120 شخصا في وضعية إعاقة ترشحوا للانتخابات

2021-09-14 / 5:38 مساءً
Photo of تسجيل 2785 إصابة و65 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 2785 إصابة و65 وفاة جديدة بكورونا خلال 24…

2021-09-14 / 4:50 مساءً
Photo of للأسبوع ال5 على التوالي.. استمرار تراجع حالات الإصابة بكورونا بالمغرب

للأسبوع ال5 على التوالي.. استمرار تراجع حالات الإصابة بكورونا…

2021-09-14 / 4:06 مساءً
Photo of السجون ترد على إدعاءات بخصوص “وضعية سجناء إسبان” بتطوان

السجون ترد على إدعاءات بخصوص “وضعية سجناء إسبان” بتطوان

2021-09-14 / 3:53 مساءً
Photo of ابتز سائق “طاكسي” وطالبه برشوة.. التحقيق مع موظف شرطة بفاس

ابتز سائق “طاكسي” وطالبه برشوة.. التحقيق مع موظف شرطة…

2021-09-14 / 3:32 مساءً
Photo of هل ألغيت إجراءات كورونا المشددة? وزارة الصحة تنفي

هل ألغيت إجراءات كورونا المشددة? وزارة الصحة تنفي

2021-09-14 / 3:02 مساءً
Photo of توقيف مصور شريط التحرش بفتاة التنورة القصيرة بطنجة

توقيف مصور شريط التحرش بفتاة التنورة القصيرة بطنجة

2021-09-14 / 2:38 مساءً
Photo of حجز أزيد من 52 ألف أورو غير مصرح بها بميناء طنجة المتوسط

حجز أزيد من 52 ألف أورو غير مصرح بها…

2021-09-14 / 2:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق