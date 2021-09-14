سفير ياباني : انتخابات 8 شتنبر تشهد على “نضج الديمقراطية بالمغرب

2021-09-14 / 6:53 مساءً
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هبة بريس _ و م ع

قال السفير فوق العادة والمفوض لليابان بالمغرب،  شينوزوكا تاكاشي، اليوم الثلاثاء ، إن الانتخابات العامة لثامن شتنبر تشهد على “نضج الديمقراطية” في المغرب وتمثل مرحلة حاسمة في بناء مغرب الغد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال تاكاشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه “معجب جدا” بتنظيم الاقتراع الأخير الذي تميز بالشفافية و”هو التقدير الذي تقاسم المجتمع الدولي التعبير عنه”.

وبعد أن أشاد بالتنظيم “النموذجي” لهذا الموعد الانتخابي ، أكد تاكاشي أن المغرب سيبقى بالنسبة لليابان “شريكا مفضلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي القارة الأفريقية”.

كما أعرب عن استعداد اليابان للعمل بشكل منسق مع الحكومة المغربية الجديدة.

وجرت الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية يوم 8 شتنبر مسجلة نسبة مشاركة بلغت 50.35 في المائة على المستوى الوطني.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على المركز الأول في هذه الانتخابات متبوعا بأحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد استقبل، الجمعة الماضي ، بالقصر الملكي العامر بفاس، السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وعينه جلالته رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة

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