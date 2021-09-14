سيارة اسعاف

22 قتيلا و2253 جريحا حصيلة حوادث السير خلال الأسبوع

2021-09-14 / 6:05 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 2253 آخرون بجروح، إصابات 79 منهم بليغة، في 1690 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 شتنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألفا و277 مخالفة، وإنجاز 5832 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و445 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و658 ألفا و575 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3530 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5832 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 223 مركبة

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