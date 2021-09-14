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سطات.. الرقم الاخضر يطيح بعون سلطة ويرسله إلى السجن

2021-09-14 / 5:47 مساءً
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هبة بريس_ سطات

كشفت مصادر هبة بريس، أن الوكيل الملك لدى ابتدائية سطات أودع عون سلطة بجماعة خميس سيدي محمد بن رحال ضواحي سطات، السجن الفلاحي تمهيدا لمحاكمته بتهمة الارتشاء والابتزاز وتحديد جلسة الخميس المقبل لذلك.

وجاء توقيف المشتبه فيه من قبل عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بسطات، بتعليمات من النيابة العامة، على اثر شكاية تقدم بها شخص في حق الموقوف، يتهمه فيها بابتزازه وارتشائه، بعد ربط الاتصال بالرقم الاخضر الذي أحدتته النيابة العامة لاستقبال شكايات المواطنين.

وأضافت ذات المصادر، أن كمينا محكما كان كافيا بتوقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس، وفتح تحقيق معه، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، إلى حين إحالته اليوم الثلاثاء على أنظار وكيل الملك الذي أمر باعتقاله وايداعه السجن وتحديد يوم الخميس المقبل كأولى جلسات المحاكمة.

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