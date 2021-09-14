أخنوش يضع ترشيحه لعمودية مدينة أكادير
ع اللطيف بركة - هبة بريس
وضع التجمعي عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 14 شتنبر الجاري، ترشيحه الى عمودية مدينة أكادير، بحسب المقتضيات القانون المعمول بها في هذا الشأن .
وعلمت ” هبة بريس” أن حزب الاحرار الذي يترأسه أخنوش، قد اتفق على تحالف سيجمعه بحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من أجل تشكيل مكتب تسيير بلدية أكادير في الولاية الحالية .
ومن المرجح أن أخنوش عمدة أكادير ، سيمنح تفويض واسع لنائبه الاول، لتدبير الامور الى جانب الحلفاء، في حين أنه سيتكلف بأمور الحكومة.
ويسود تفاؤل بأن تنجح تجربة الاحرار بقيادة بلدية أكادير، بين شباب مكون علميا من ضمن الفائزين في انتخابات 8 شتنبر ومنتخبين قدماء لهم تجربة في التدبير ينتمون اغلبهم لأحزاب مختلفة.
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9 تعليقات
بالفعل مدينة أكادير كجميع المدن الكبرى نحتاج الي رجل سياسي عقلاني شهم ذو كفاءات علمية ممتازة مثل السيد اخنوش .
يمتاز الحزب التجمع والوطني للاحرار بقيمه واخلاقه ويسعى دائما سباقا للخير ويحب مصلحة المواطن قبل كل شيء.
نتمنى من السيد اخنوش إعادة عجلة الاقتصاد وكذا مجال السياحة التي دمرها كوفيد 19 كورونا وتعتبر مدينة أكادير من المدن اكثر استثمارات في هذآ القطاع .
إن السيد اخنوش له خبرة في مجال الإقتصاد حيث أنه اشتغل في قطاع الأعمال اقتصادية مما يتوفر على مؤهلات في هذآ القطاع.
نتمنى له ان يخرج بنتيجة جد جيدة وله التوفيق والنجاح الدائم في مسيرته السياسية.
من قمة السيد اخنوش أنه إنسان متواضع وأنه يمتلك شخصية قوية لهذا فمدينة أكادير لها الشرف الكبير ان يكون عندها هذآ الرجل المثالي.
السيد اخنوش له طموحات كثيرة يريد تحققيقها .ففعلا هو أسد وشهم لايصعب عليه الأمر هو قد المسؤولية.
السيد اخنوش يستاهل ان يكون له المناصب الثلانة (الرئاسة ورئيس مجلس مدينة أكادير وكذا وزير الفلاحة والصيد البحري فهو يستطيع ان يجمع بينهم لأنه ببساطة يستحقها .
نتمنى ان يستحضر مصلحة المواطن قبل كل شيء وبالاخص ان يهتم بالشباب العاطل .ويضعه في مخططاته المقبلة.والله المعان.