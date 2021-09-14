في الصورة عزيز أخنوش

أخنوش يضع ترشيحه لعمودية مدينة أكادير

2021-09-14 / 5:41 مساءً
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

وضع التجمعي عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 14 شتنبر الجاري، ترشيحه الى عمودية مدينة أكادير، بحسب المقتضيات القانون المعمول بها في هذا الشأن .

وعلمت ” هبة بريس” أن حزب الاحرار الذي يترأسه أخنوش، قد اتفق على تحالف سيجمعه بحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي من أجل تشكيل مكتب تسيير بلدية أكادير في الولاية الحالية .

ومن المرجح أن أخنوش عمدة أكادير ، سيمنح تفويض واسع لنائبه الاول، لتدبير الامور الى جانب الحلفاء، في حين أنه سيتكلف بأمور الحكومة.

ويسود تفاؤل بأن تنجح تجربة الاحرار بقيادة بلدية أكادير، بين شباب مكون علميا من ضمن الفائزين في انتخابات 8 شتنبر ومنتخبين قدماء لهم تجربة في التدبير ينتمون اغلبهم لأحزاب مختلفة.

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