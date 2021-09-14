“الكاف” يحسم موقفه من إقامة كأس العالم كل عامين

2021-09-14 / 5:20 مساءً
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هبة بريس - وكالات

دعا باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الثلاثاء، إلى مواصلة المناقشات حول مقترح جديد بشأن كأس العالم لكرة القدم.

ونشر كاف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، أفاد من خلالها بضرورة إجراء مناقشات بطريقة أكثر انفتاحا بشأن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين، وهو ما يبدو أنها رسالة دعم لخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونشر موتسيبي بيانا أوضح من خلاله أن “الكاف” أنه في الوقت الراهن من الضروري استمرار المناقشات والمداولات بطريقة منفتحة، بما يخدم معه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية، ولاعبي كرة القدم وغيرهم من أصحاب المصلحة حول العالم.

وأعلن “كاف” ثقته في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وبأن استمرار تلك المناقشات سيصل الجميع إلى حل يرضى جميع الأطراف، وذلك بالتوازي مع ترحيب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخطة “فيفا” لإقامة كأس العالم كل عامين.

ويشار إلى أن يدرس إمكانية إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين بدلا من أربعة أعوام، وهو ما قوبل بمعارضة من الاتحاد الأوروبي “يويفا”.

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تعليق واحد

  1. كل سنتين كأس العالم لكرة القدم.وهل تعرفون جيدا من سيستفيد من هذه التظاهرة.الدول العظمى اما الضعيفة كل تظاهرة ستدفع الثمن.

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