تسجيل 2785 إصابة و65 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2785 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 908.349 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 65 وفاة ليصل العدد إلى 13.683.
كما تم التأكد من 3958 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 866.064.
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8 تعليقات
عجبا على هذا الارتفاع الساروخي في اعداد الاصابات والوفيات مابين الأمس واليوم ها هذا الغموض .
ماذا حصل لكم ياوزارة الصحة البارحة رقم واليوم رقم وغذا ماذا؟؟؟؟؟
مافائدة التلقيح وكرونا لازالت في ارتفاع الاصابات والوفيات رغم أننا حافظنا على التدابير الإحترازية الوقائية اللازمة نريد التفسير لهذا الغموض.
لقد اختنقنا من هذه التلاعبات في الأرقام والوهمية لكوفيد 19 كورونا راعوا للحالات النفسية للمواطن لقد كره من استهزءاتكم في هذآ الفيروس
كنا نتمنوا العودة إلى الحياة العادية والأن هانحن نفاجئ بهذا الإرتفاع هل هذا تلاعب من الوزارة ام هناك شيء غامض او ماذا أسئلة نريد اجوبتها.
اللهم ارفع عنا هذآ الفيروس القاتل وارحم موتانا واشفي مرضانا يا ارحم الراحمين إنك سميع مجيب الدعاء يارب.
ارقام غير مفهومة وغير منطقية إنها كذبة العصر
إن قلة الاوكسجين وقلة الأدوية وقلة الاهتمام من المسببين في هذا الإرتفاع..