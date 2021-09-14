كورونا المغرب
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تسجيل 2785 إصابة و65 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-09-14 / 4:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2785 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 908.349 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 65 وفاة ليصل العدد إلى 13.683.

كما تم التأكد من 3958 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 866.064.

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‫8 تعليقات

  3. مافائدة التلقيح وكرونا لازالت في ارتفاع الاصابات والوفيات رغم أننا حافظنا على التدابير الإحترازية الوقائية اللازمة نريد التفسير لهذا الغموض.

  4. لقد اختنقنا من هذه التلاعبات في الأرقام والوهمية لكوفيد 19 كورونا راعوا للحالات النفسية للمواطن لقد كره من استهزءاتكم في هذآ الفيروس

  5. كنا نتمنوا العودة إلى الحياة العادية والأن هانحن نفاجئ بهذا الإرتفاع هل هذا تلاعب من الوزارة ام هناك شيء غامض او ماذا أسئلة نريد اجوبتها.

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