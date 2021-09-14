تسجيل 2785 إصابة و65 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2785 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 908.349 حالة في المغرب.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 65 وفاة ليصل العدد إلى 13.683.

كما تم التأكد من 3958 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 866.064.

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