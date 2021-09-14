أيتها الحكومة ربات البيوت ينشدون الأمل!!!
لا يمكن لمنطق العقل ولا لروح القوانين والزخم الهائج للشعارات حول حقوق المرأة والأم إلا أن يقف عاجزا عن تفسير التعويضات الهزيلة التي تتلقاها ربات البيوت والنسوة المتزوجات بالأجراء، بخصوص التجاهل التام لجسامة هذه المهنة التي عنوانها الاهتمام بالكل، الناشئة، والأزواج، والأسرة بشكل عام!
فرفع قيمة التعويضات على الأقل لترقى لمستوى التعويضات العائلية التي يتلقاها الأطفال، واستفادة ربات البيوت منها له قيمة رمزية كبيرة، وذلك في أفق تشجيع تماسك الأسرة أكثر بإحداث تعويض خاص لهاته الفئة من النساء، والتي قهرت بكثرة الشعارات، مقابل فراغ جوهر التشريعات المنصفة للمرأة المغربية المربية، ماديا ومعنويا ورمزيا!
فلا يمكن، بل ومن الإهانة بمكان، أن تصنف المرأة والأمهات اللواتي يقبلن على تربية أسرة بكاملها بلقب و بمهنة “بدون” في ضرب أقل ما يقال عنه، أنه ينم عن جهل عميق بكينونة الأمومة التربوية والاعتبارية للمرأة، تلك المرأة المقهورة و المعذبة بعذاب الشقاء المرتبط بتهيئة الظروف المناسبة لراحة الأزواج والبنات والأبناء والاسرة قاطبة.
فالمرأة الأم، قبل أن تكن أمهات هن الأمل بحد ذاته، أمل في الولادة العسيرة، وهن الرضاعة الطبيعية، وهن الحنان الدائم وهن التربية المسترسلة والمستمرة دون ملل ولا كلل.
لذا من الظلم أن تقصى ربات البيوت من تعويضات التربية والأمومة ولو في حدودها الدنيا، كالتعويضات العائلية المرتبطة بالأبناء، تلك التعويضات حتى وإن أضحت رمزية، ستساهم ولو بصفة النسبية في تخفيف بعض المشاكل الاجتماعية للكثيرات، بل وستزرع الأمل في نفوس ملايين الأمهات.
أمل عنوانه نحن ربات البيوت، نساء نحتاج لحاجيات خاصة ونؤمن بجمع لم الأسرة، فلا داعي للتغاضي وتهميش ربة البيت بمهنة عدمية، غير اخلاقية، اسمها “بدون”
ها نحن نقترح من جديد.
ونتمنى خيرا من هذا السجل الاجتماعي، في إطار إمكانية معالجة هذا الخلل!
2 تعليقات
نعم انا مع هذا الاقتراح الاخلاقي والانساني لان ربة البيت هي اولا الام هي نصف المجتمع فيجب تكريم ربات البيوت تحفيزا لهن وتقديرا على ما يقمن به من اعمال مضنية داخل البيت من تربية وتهيءالطعام وتنظيف البيت وغسل الاواني وتصبين الملابس وغيرها كلها اعباء تقع على كاهل هذه المراة الصبورة دون اكترات المجتمع لهذه الاعمال القيمة اليومية التي تتحملها هذه المراة الصبورة لوحدها فيجب الالتفاف الى هذه الشريحة قدر المستطاع
شكرا جزيلا لطرح الموضوع والتذكير هناك ربات بيوت بشواهد جامعية نتمنى فعلا من الحكومة الجديدة بعض الاهتمام وفقكم الله.