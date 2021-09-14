صورة تعبيرية

مصرع دركي بالطريق السيار بين تازة وجرسيف

2021-09-14 / 3:15 مساءً
0
هبة بريس - جرسيف

لقي دركي مصرعه صباح يوم الثلاثاء، إثر حادثة سير شهدتها الطريق السيار بين تازة جرسيف.

وقد كان الدركي “م. ب” (38 سنة) التابع لكوكبة الدراجات النارية بسرية الدرك الملكي لجرسيف يقود دراجته النارية في مهمة وظيفية بالطريق السيار جرسيف _ تازة ،حينما صدمته بقوة سيارة مجهولة ليلقى مصرعه على الفور ولاد صاحب السيارة بالفرار.

وجرى نقل الهالك صوب المستشفى الإقليمي حيث تم وضع جثته بمستودع الأموات ،فيما فتحت مصالح الدرك الملكي المختصة بحثا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث، حيث استنفرت قواها للبحث عن السيارة التي صدمت الهالك، ولاذت بالفرار نحو وجهة مجهولة لحد الساعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of سرقوا سيارة أجرة وتسببوا في حادثة سير.. توقيف 3 أشخاص بازمور

سرقوا سيارة أجرة وتسببوا في حادثة سير.. توقيف 3…

2021-09-14 / 1:54 مساءً
Photo of تفكيك خلية إرهابية في ثلاث عمليات متفرقة بالرشيدية + صور

تفكيك خلية إرهابية في ثلاث عمليات متفرقة بالرشيدية +…

2021-09-14 / 7:49 صباحًا
Photo of سقوط فتاة من أعلى ممر تحت أرضي قرب محطة القطار بطنجة

سقوط فتاة من أعلى ممر تحت أرضي قرب محطة…

2021-09-13 / 7:26 مساءً
Photo of الشغب الرياضي يقود 16 شابا من بينهم قاصرين للاعتقال

الشغب الرياضي يقود 16 شابا من بينهم قاصرين للاعتقال

2021-09-13 / 6:23 مساءً
Photo of وجدة .. مفتش شرطة يستعمل سلاحه لإيقاف جانح في حالة تخدير

وجدة .. مفتش شرطة يستعمل سلاحه لإيقاف جانح في…

2021-09-13 / 3:40 مساءً
Photo of أمن بني ملال يوقف عصابة تنشط في الاختطاف والاحتجاز والسرقة

أمن بني ملال يوقف عصابة تنشط في الاختطاف والاحتجاز…

2021-09-13 / 11:48 صباحًا
Photo of سرق سيدة بالعنف وهاجم شرطي.. الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف عشريني

سرق سيدة بالعنف وهاجم شرطي.. الرصاص يلعلع بالرباط لتوقيف…

2021-09-13 / 10:57 صباحًا
Photo of سلا.. توقيف 16 مشجعا كرويا أحدثوا فوضى بالشارع ورشقوا سيارات بالحجارة

سلا.. توقيف 16 مشجعا كرويا أحدثوا فوضى بالشارع ورشقوا…

2021-09-13 / 9:45 صباحًا
Photo of مقتل شخص وإصابة آخرين في اعتداء بالسكين ضواخي تاونات

مقتل شخص وإصابة آخرين في اعتداء بالسكين ضواخي تاونات

2021-09-12 / 3:55 مساءً
Photo of مؤلم ..عذب والدته وقتلها رفقة زوجته وابنه بالرباط

مؤلم ..عذب والدته وقتلها رفقة زوجته وابنه بالرباط

2021-09-12 / 10:59 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق