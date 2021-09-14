مصرع دركي بالطريق السيار بين تازة وجرسيف

هبة بريس - جرسيف

لقي دركي مصرعه صباح يوم الثلاثاء، إثر حادثة سير شهدتها الطريق السيار بين تازة جرسيف.

وقد كان الدركي “م. ب” (38 سنة) التابع لكوكبة الدراجات النارية بسرية الدرك الملكي لجرسيف يقود دراجته النارية في مهمة وظيفية بالطريق السيار جرسيف _ تازة ،حينما صدمته بقوة سيارة مجهولة ليلقى مصرعه على الفور ولاد صاحب السيارة بالفرار.

وجرى نقل الهالك صوب المستشفى الإقليمي حيث تم وضع جثته بمستودع الأموات ،فيما فتحت مصالح الدرك الملكي المختصة بحثا قضائيا لتحديد ملابسات الحادث، حيث استنفرت قواها للبحث عن السيارة التي صدمت الهالك، ولاذت بالفرار نحو وجهة مجهولة لحد الساعة.

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