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هل ألغيت إجراءات كورونا المشددة? وزارة الصحة تنفي

2021-09-14 / 3:02 مساءً
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هبة بريس - الرباط

نفت وزارة الصحة صحة الأنباء الواردة في بلاغ مفبرك يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات المحادثات المغلقة، تم نسبه لوزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ويتضمن مزاعم زائفة بشأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير بعض تسجيل تحسن في مؤشرات الوضعية الوبائية في بلادنا.

وإذ تحذر وزارة الصحة المواطنات والمواطنين من الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة ونشرها، فإنها تؤكد أن القرارات التي يتم اتخاذها يتم الإعلان عنها ونشرها عبر القنوات الرسمية للتواصل الخاصة بها، وكذا وسائل الإعلام العمومية.

كما تحتفظ الوزارة بحقها في المتابعة القضائية ضد كل من ثبت قيامه بفبركة ونسب هذا البلاغ الذي لا أساس له من الصحة وكل من ساهم في نشره.

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