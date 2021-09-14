ناصر بوريطة

نشطاء لأخنوش: “بدل لي بغيتي في وزراء الحكومة باستثناء مول المقص”

2021-09-14 / 2:34 مساءً
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هبة بريس ـ ياسين الضميري

يواصل عزيز أخنوش بصفته كرئيس حكومة عينه الملك محمد السادس بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية الأخيرة جولة مفاوضاته و مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة.

و موازاة مع الاجتماعات التي قام بها أخنوش مع عدد من قادة و مسؤولي الأحزاب السياسية التي ظفرت بمقاعد انتخابية، شرع العديد من المغاربة في التكهن بهويات الوزراء الذين سيختارهم أخنوش في فريقه الحكومي.

تخمينات المغاربة وضعت مجموعة من الأسماء الجديدة و أخرى سبق و اشتغلت في مناصب المسؤولية، غير أن القاسم بين كل تلك التكهنات هو الإجماع الدي يحظى به ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

و في هذا الصدد، نشر مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات طالبوا من خلالها رئيس الحكومة بإعادة اختيار ناصر بوريطة كرئيس للديبلوماسية المغربية.

و كتب أحد النشطاء: “رسالتي للسيد أخنوش، بدل لي بغيتي فهاد الوزراء و حط لي بغيتي في الوزارات لي غتدير، غير هو مول المقص بعد منو راه بغينا نبقاو نشوفوه ديما في منصب وزارة الخارجية”.

و كتب آخر: “سي أخنوش، بغينا محلقم كابرانات الجزائر يبقى في المنصب ديالو، الكفاءة ديالو و الدور الكبير لي لعب في السنوات الأخيرة تشفع لبوريطة للبقاء في منصبه، و كون متأكد أسي أخنوش أن مقص بوريطة سيظل دوما يقص شرائط افتتاح القنصليات بالأقاليم الجنوبية و سيظل شوكة في حلق جنرالات الجارة الشرقية”.

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