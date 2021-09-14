ناصر بوريطة

نشطاء لأخنوش: “بدل لي بغيتي في وزراء الحكومة باستثناء مول المقص”

2021-09-14 / 2:34 مساءً
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هبة بريس ـ ياسين الضميري

يواصل عزيز أخنوش بصفته كرئيس حكومة عينه الملك محمد السادس بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات التشريعية الأخيرة جولة مفاوضاته و مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة.

و موازاة مع الاجتماعات التي قام بها أخنوش مع عدد من قادة و مسؤولي الأحزاب السياسية التي ظفرت بمقاعد انتخابية، شرع العديد من المغاربة في التكهن بهويات الوزراء الذين سيختارهم أخنوش في فريقه الحكومي.

تخمينات المغاربة وضعت مجموعة من الأسماء الجديدة و أخرى سبق و اشتغلت في مناصب المسؤولية، غير أن القاسم بين كل تلك التكهنات هو الإجماع الدي يحظى به ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

و في هذا الصدد، نشر مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات طالبوا من خلالها رئيس الحكومة بإعادة اختيار ناصر بوريطة كرئيس للديبلوماسية المغربية.

و كتب أحد النشطاء: “رسالتي للسيد أخنوش، بدل لي بغيتي فهاد الوزراء و حط لي بغيتي في الوزارات لي غتدير، غير هو مول المقص بعد منو راه بغينا نبقاو نشوفوه ديما في منصب وزارة الخارجية”.

و كتب آخر: “سي أخنوش، بغينا محلقم كابرانات الجزائر يبقى في المنصب ديالو، الكفاءة ديالو و الدور الكبير لي لعب في السنوات الأخيرة تشفع لبوريطة للبقاء في منصبه، و كون متأكد أسي أخنوش أن مقص بوريطة سيظل دوما يقص شرائط افتتاح القنصليات بالأقاليم الجنوبية و سيظل شوكة في حلق جنرالات الجارة الشرقية”.

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‫14 تعليقات

  3. من مواطنة مغربية في بلاد المهجر. اضم صوتي مع هؤلاء اللذين يطالبون ببقاء السيد المحترم ذو كفاءة عالية في منصبه لانه الرجل المناسب في المكان المناسب.

  8. المغاربة أرادوا السيد أخنوش والمغاربة غيرة للوطن أرادوا المحنك ناصر بوريطة.
    رجاء السيد أخنوش لا تزيح بوريطة من مكانه. الرجل المناسب في المكان المناسب.

  9. وزارة الخارجية للإعلام فقط لم تكن تخضع لمنطق حزبي !!
    و الذي يدعي غير ذلك فهو لم يصل لمستوى الحديث عن الشأن السياسي و تدابيره في المغرب!!
    الوزارات السيادية!!

  11. ناصر بوريطة احسن وافضل وانجح وزير خارجية في العالم انه مفخرة للديبلوماسية المغربية ويستحسن بل يجب ان يكون اول وزير تزخر به حكومة السيد عزيز اخنوش

  12. أولا مبروك عليكم مول المقاطعة اللي البارح كان عدو واليوم أصبح حبيبكم الله يدوم النعمة بناتكوم و إنشاء الله يربيكم كيما واعدكم.اما بمول المقص فالذي نصبه وزير الخارجية حاله حال وزير الداخلية و الأوقاف هو الذي أتى بحزب الحمامة لسدة الحكم والى كنت نكذب اوا نعلوني

  13. متى أراد المغاربة اخنوش؟انا لم اعلم يوما أن المغاربة أرادوا اخنوش بل قاطعوه.الذي جاء باخنوش وهو القصر والمال الذي وزعه وبلطجيته صحح معلوماتك

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