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حجز أزيد من 52 ألف أورو غير مصرح بها بميناء طنجة المتوسط

2021-09-14 / 2:10 مساءً
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هبة بريس

أفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط تمكنت، مساء الاثنين، من حجز أزيد من 52 ألف أورو حاول مغربي مقيم بالخارج إدخالها إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق.

وأوضح المصدر ذاته أن عناصر الجمارك العاملة بمنطقة دخول المسافرين بميناء طنجة المتوسط قامت، في إطار العمل الاعتيادي، بإخضاع مواطن مغربي مقيم بألمانيا لتفتيش دقيق أفضى إلى العثور على 52 ألف و 400 أورو، أي ما يعادل 550 ألف درهم، كان المعني بالأمر ينوي إدخالها إلى التراب الوطني دون تصريح مسبق لدى المؤسسات المعنية.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر، لدى وصوله إلى منطقة التفتيش، نفى في بداية الأمر أن يكون حائزا لأي شيء موجب للتصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مشيرا إلى أن تفتيشا دقيقا أسفر عن العثور على هذا المبلغ المالي بالعملة الصعبة، موزع على حقيبته اليدوية ومدسوس في أماكن متفرقة من سيارته الخفيفة.

وأوضح ذات المصدر أنه تم الاستماع إلى المعني بالأمر وإحالته على الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لاستكمال وتعميق البحث في هذه القضية، مضيفا أنه تم حجز المبلغ المالي على ذمة التحقيق.

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تعليق واحد

  1. مضحك امر هذه السلطات،هذا الرجل ادخل لهم العملة مشكورا عِوَض شكره اعتقلوه،ما بال الجمارك يصيبها العمى عندما يخرج نصليو وسارقوا الدولة اموالا هي مسروقة هذا المهاجر لم يسرقها بل تعب على تحصيلها هي فعلا دولة الاستثناء بامتياز

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