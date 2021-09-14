سرقوا سيارة أجرة وتسببوا في حادثة سير.. توقيف 3 أشخاص بازمور

هبة بريس - ازمور

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة أزمور، مساء أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص تبلغ أعمارهم 18 و22 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في سرقة سيارة أجرة بالعنف والتسبب في حادثة سير وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع والاتجار في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن كانت قد تدخلت لتوقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في سرقة سيارة أجرة من الحجم الكبير، بعدما كانوا قد انتحلوا صفة زبائن وعرضوا سائقها للسرقة باستعمال التهديد والعنف بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح البلاغ أن المشتبه فيهم رفضوا الإمتثال ،خلال هذا التدخل الأمني، وأبدوا مقاومة عنيفة وتعمدوا الاصطدام بسيارة الشرطة ملحقين بها خسائر مادية جسيمة، وذلك قبل أن تتمكن دوريات الشرطة من ضبط المشتبه بهم في حالة سكر متقدمة وتحييد الخطر الصادر عنهم، مشيرا الى أنه تم العثور بحوزة المشتبه فيهم على صفيحتين من مخدر الشيرا وسيف من الحجم الكبير.

وأفاد المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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