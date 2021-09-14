لأول مرة .. أربعة نسوة يترأسن جماعات ترابية بتارودانت

ع اللطيف بركة - هبة بريس

نجح حزبي الاحرار والاتحاد الاشتراكي بإقليم تارودانت، من ضمان تحقيق المناصفة لأربعة نسوة بالاقليم، أسندت لهن مسؤولية ترأس أربعة جماعات ترابية بالاقليم.

وتأتي هذه الخطوة من الحزبين، تنفيذا لمضامين الرسالة الملكية التي وجهها محمد السادس، في المؤتمر الدولي للنساء بمراكش، والذي دعا فيها جلالة الملك إلى إعطاء أولوية للنساء في المساهمة في تدبير المؤسسات، وخلق المناصفة.

ويعد تقلد أربعة نسوة لمسؤولية تدبير مجالس منتخبة، سابقة بالاقليم او بجهة سوس ماسة عموما، بعد أن سيطر الدكور على تدبير شؤون المؤسسات المنتخبة لعقود من الزمن .

وهذه أسماء رئيسات جماعات ترابية بإقليم تارودانت :

– التجمعية نادية بودلال : رئيسة بلدية أولاد التايمة.

– التجمعية خدوج خلطنت رئيسة جماعة المنيزلة

– أمينة بوهدود رئيسة جماعة الكفيفات للمرة الثانية على التوالي

– الإشتراكية نورة تحوسة رئيسة الجماعة الترابية سيدي بورجا

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