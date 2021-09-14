عملية تلقيح الوطنية
الصورة تعبيرية

تلقيح حوالي 24 ألف تلميذ وتلميذة بجهة الشرق

2021-09-14 / 12:44 مساءً
0
هبة بريس - وجدة

في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، الخاصة بالمتمدرسين من الفئة العمرية ما بين 12 و17 سنة على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق، تم تلقيح ما يفوق 45 ألف تلميذة وتلميذ، أي بنسبة تغطية قدرها 24 في المائة.

وتستهدف هذه الحملة على مستوى الجهة، حوالي 188 ألفا من المتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي، ومدارس البعثات الأجنبية، والتعليم العتيق، والتربية غير النظامية (19 في المائة منهم بالوسط القروي)، لضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي 2022/2021، وتحقيق أثر إيجابي على جودة التحصيل الدراسي واكتساب التعلمات الأساسية.

ووفرت الأكاديمية 75 مركزا، موزعة على 18 مركزا بالنسبة للقاح (فايزر)، و57 مركزا آخرا للقاح (سينوفارم)، من أجل تحقيق مناعة جماعية لفائدة المتمدرسين، وكذا تمكينهم من الاستفادة من نمط التعليم الحضوري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of أمزازي يدخل على خط فضيحة النقط مقابل الجنس بسطات

أمزازي يدخل على خط فضيحة النقط مقابل الجنس بسطات

2021-09-14 / 12:08 مساءً
Photo of وزارة التربية الوطنية تعلن الشروع في بث دروس المراجعة والتثبيت ابتداء من غد الاثنين

وزارة التربية الوطنية تعلن الشروع في بث دروس المراجعة…

2021-09-12 / 7:49 مساءً
Photo of يهم الطلبة.. تمديد فترة تقديم طلبات الإستفادة من السكن الجامعي

يهم الطلبة.. تمديد فترة تقديم طلبات الإستفادة من السكن…

2021-09-11 / 2:31 مساءً
Photo of تنظيم مباريات الولوج لمسالك “الإجازة المهنية والماستر” عن بعد

تنظيم مباريات الولوج لمسالك “الإجازة المهنية والماستر” عن بعد

2021-09-11 / 1:18 مساءً
Photo of “التعليم”: اتخاذ تدابير لضمان الانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد

“التعليم”: اتخاذ تدابير لضمان الانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ…

2021-09-11 / 11:12 صباحًا
Photo of المدارس الخاصة توافق على عدم استخلاص واجب شهر شتنبر

المدارس الخاصة توافق على عدم استخلاص واجب شهر شتنبر

2021-09-07 / 8:28 مساءً
Photo of تأجيل الدخول التربوي بدور الحضانة والأندية النسوية

تأجيل الدخول التربوي بدور الحضانة والأندية النسوية

2021-09-07 / 5:17 مساءً
Photo of “المدارس الخاصة” تهدد بالتصعيد بعد تأجيل الدخول المدرسي

“المدارس الخاصة” تهدد بالتصعيد بعد تأجيل الدخول المدرسي

2021-09-07 / 12:54 مساءً
Photo of أمزازي يعفي الأسر من أداء واجبات شهر شتنبر بالمدارس الخصوصية

أمزازي يعفي الأسر من أداء واجبات شهر شتنبر بالمدارس…

2021-09-07 / 11:35 صباحًا
Photo of عاجل.. تأجيل الدخول المدرسي إلى فاتح اكتوبر المقبل

عاجل.. تأجيل الدخول المدرسي إلى فاتح اكتوبر المقبل

2021-09-06 / 8:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق