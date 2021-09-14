تلقيح حوالي 24 ألف تلميذ وتلميذة بجهة الشرق

هبة بريس - وجدة

في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، الخاصة بالمتمدرسين من الفئة العمرية ما بين 12 و17 سنة على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق، تم تلقيح ما يفوق 45 ألف تلميذة وتلميذ، أي بنسبة تغطية قدرها 24 في المائة.

وتستهدف هذه الحملة على مستوى الجهة، حوالي 188 ألفا من المتمدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي، ومدارس البعثات الأجنبية، والتعليم العتيق، والتربية غير النظامية (19 في المائة منهم بالوسط القروي)، لضمان ظروف آمنة لانطلاق الموسم الدراسي 2022/2021، وتحقيق أثر إيجابي على جودة التحصيل الدراسي واكتساب التعلمات الأساسية.

ووفرت الأكاديمية 75 مركزا، موزعة على 18 مركزا بالنسبة للقاح (فايزر)، و57 مركزا آخرا للقاح (سينوفارم)، من أجل تحقيق مناعة جماعية لفائدة المتمدرسين، وكذا تمكينهم من الاستفادة من نمط التعليم الحضوري.

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