إغلاق الحمامات
صورة تعبيرية

أرباب الحمامات يراسلون أخنوش لإعادة النظر في “قرارات العثماني”

2021-09-14 / 12:31 مساءً
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هبة بريس - الرباط

لا يزال عدد من أرباب الحمامات والرشاشات بالمغرب، يعانون من تبعات قرار الإغلاق، الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الصدد، وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب، ومستغلي الحمامات التقليدية، والرشاشات في المغرب، مراسلة لرئيس الحكومة المعين عزيز أخنوش، لإعادة النظر في قرارات العثماني.

وطالبت الجامعة، الحكومة الجديدة بإعادة النظر في قرار الحكومة المنتهية ولايتها، التي قضت بإغلاق الحمامات، والحكم على منتسبيه بالافلاس، والتشريد، مناشدة بإصدار قرار يقضي بفتح أبواب الحمامات التئاما للمأساة والجرح الذي خلفه أزيد من سنة من الاغلاق دون مواكبة أو دعم يذكر.

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‫2 تعليقات

  1. قرار الإغلاق لمسكن و لن يكون إلا بناء على رأي اللجنة العلمية المكلفة بتتبع الحالة الوبائية ببلادنا فرئيس الحكومة السابق أو الحالي ملزمان باعتماد ما تقرره اللجنة العلمية .

  2. قرار الإغلاق لم و لن يكون إلا بناء على رأي اللجنة العلمية المكلفة بتتبع الحالة الوبائية ببلادنا فرئيس الحكومة السابق أو الحالي ملزمان باعتماد ما تقرره اللجنة العلمية .

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