باسو: “ما بغيناش لفلوس بغينا ملي نمشيو لسبيطار نلقاو الطبيب والراديو والسكانير”
نجلاء مزيان - هبة بريس
وجه الفنان الكوميدي باسو رسالة للحكومة الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، يناشد من خلالها بتحسين القطاع الصحي خاصة في الظرف الوبائي الحالي.
و نشر باسو تدوينة عبر نفس المنصة جاءت كالتالي :”ما بغيناش لفلوس بغينا ملي نمشيو لسبيطار ديال الدولة نلقاو الراديو و السكانير و التلفازة و الطبيب و البنج و السيروم و السرير و البرا و الخيط و النقا و الماجور و الطواليط و السبيطار”.
و تفاعل العديد من أصدقاء باسو المشاهير و كذا رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تدوينته، حيث تم تداولها على نطاق واسع بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.
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3 تعليقات
الحل ساهل و أن تقطع الدولة 17 في المائة من الأجور و تدفع الشركات نفس المبلغ عن أي عامل كما تفعل الدول الأوروبية لتوفير أحسن المستشفيات. واش مستعد تدفع 17 في المائة من أجرتك للتأمين الصحي؟ هدا هو السؤال. في الغرب الشعب هو من يمول النظام الصحي و الدولة دورها المحافظة على النظام و التسيير
انت يا باسو خاصك تساهم راه مابقيتش بطالي.
وفعلا يجب على الدولة توفير دلك.
انا كموظف افضل مستشفيات الدولة على الخاصة. ونعمر الفاتورة وتتخلص الدولة من CNSS.
حيث شبعتي فلوس ونسيتي ملي ما كان عندك والو . أسيدي راه الفلوس حق الاجير والعامل والموظف اييه بغينا الفلوس وبغينا حقنا اللي ضاع لينا هاذ العشر سنوات الكحلة .يلا كانوا الفلوس نقدر نتفرج وندخل للمسرح ونشري البوم ديال فنان خاصو حتى هو الفلوس باش يعيش .