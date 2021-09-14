“الكاف”: الجيش الملكي يشارك في دوري أبطال إفريقيا للسيدات

هبة بريس

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) عن اكتمال عقد الفرق الثمانية التي ستشارك في النسخة الافتتاحية من بطولة دوري أبطال السيدات بمصر في نوفمبر 2021 والتي ضمت سيدات نادي الجيش الملكي.

وستشهد النسخة الافتتاحية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات، مشاركة ثمانية فرق هي فضلا عن الجيش الملكي، وادي دجلة من مصر وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، ومالابو من غينيا الاستوائية، وهاساكس ليديز الغاني، وريفر أنجلز النيجيري، و إيه إس ماندي المالي، وفيهيجا كوينز الكيني.

وسيتم تقسيم الفرق الثمانية على مجموعتين، تضم كل مجموعة أربعة فرق، على أن يتأهل للدور نصف النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة.

وكانت الكاف قد قررت إقامة بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بشكل سنوي، وذلك خلال النصف الثاني من العام.

جدير بالذكر أن فريق الجيش الملكي سيشارك في البطولة الإفريقية بصفته بطل الدوري المغربي للسيدات والذي حققه 8 مرات، بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس العرش المغربي 7 مرات.

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