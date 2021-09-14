سؤال من يمثل “المعارضة” داخل حكومة أخنوش يخيم على الشارع المغربي

ع اللطيف بركة - هبة بريس

بدأت بعض ملامح تشكيلة حكومة أخنوش تظهر للعلن، من خلال المشاورات الأخيرة التي اجراها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، مباشرة بعد استقباله من طرف جلالة الملك محمد السادس.

ومن ضمن الاحزاب المرشحة بقوة إلى دخول في تحالف، حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية الى جانب الاتحاد الدستوري، في حين يبقى انضمام البام الى تشكيلة حكومة أخنوش لازالت يلفه الغموض بعد الجدل الذي خيم على الشارع المغربي، حول انضمام الجرار الى حكومة أخنوش وهو القوة السياسية الثانية في البلاد، لثاني مرة بعد نتائج انتخابات 2016 والتي احتل بها الحزب المرتبة الثانية ب 102 مقعد برلماني، وكان حينها الحزب إختار المعارضة انذاك، لكن اليوم تغيرت مجموعة من الامور في الساحة السياسية واصبح جميع الساسة يعبرون على الامل في تشكيل حكومة إئتلاف قوي، غير أن يسود تخوف من إفراغ كراسي المعارضة داخل المؤسسة التشريعية، اعتبارا أن حزب العدالة والتنمية وبعد ” الإنتكاسة” لم تعد له تمثيلية قوية، ولا يقدر لديه حتى فريق برلماني ب 13 برلماني، مما يعني أن الحزب الثاني الممكن اصطفافه في المعارضة هو حزب التقدم والاشتراكية، والذي لازال امينه العام بنعبد الله لم يلتقي بأخنوش، بعد أن أكدت مصادر الجريدة أن هذا الأخير رفقة أمين عام حزب العدالة ” العثماني” سيلتقيان أخنوش يوم غد الاربعاء، ليس التحالف بل لتقديم التهاني وفق البروتوكول المعمول به .

ومن خلال المجربات الاخيرة في الساحة السياسية المغربية، يبدو ان نقاش خلق معارضة قوية داخل حكومة أخنوش الحالية، لن يتحقق الى بإنضمام حزب قوي في صفوفها، من أجل النيابة على الشارع المغربي ونقل انشغالاته الى الحكومة، بل المساهمة في التقدم بمشاريع قوانين او التصدي لبعضها، حماية للحكومة من اي انجراف قد يزيد من غضب الشارع، بعد حكومتين متتاليتين للاسلاموين اثقلت كاهل المغاربة بالقوانين التي وصفت ب ” المجحفة” من تسجيل زيادات في المعاش اليومي للمواطنين، وتحرك سلحفاتي للأجور ورفع سن التقاعد وغيرها من القوانين الضارة لمصالح المواطنين.

مهتمون بالشأن السياسي، متخوفون من إنتفاخ بطن الحكومة المقبلة بالاحزاب، في حين ترك المعارضة ودورها الاساسي في البناء الديمقراطي للبلد.

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