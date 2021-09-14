شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الإثنين وإلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:
– شفشاون : 10 ملمترات
– طنجة : 7 ملمترات
– بني ملال : 6 ملمترات
– تطوان والقنيطرة و بنسليمان : 4 ملمترات
– العرائش و النواصر و تيط مليل : 3 ملمترات
– الرباط-سلا و خريبكة : ملمتران
– الرباط -المدينة : ملمتر واحد
– مكناس، تازة، مراكش، إفران، سيدي إفني، أكادير المسيرة، تارودانت، الصويرة الميناء، الصويرة المطار، تزنيت : أقل من ملمتر
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