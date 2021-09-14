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شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة الماضية

2021-09-14 / 10:43 صباحًا
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية، من الساعة السادسة من صباح أمس الإثنين وإلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:

– شفشاون : 10 ملمترات

– طنجة : 7 ملمترات

– بني ملال : 6 ملمترات

– تطوان والقنيطرة و بنسليمان : 4 ملمترات

– العرائش و النواصر و تيط مليل : 3 ملمترات

– الرباط-سلا و خريبكة : ملمتران

– الرباط -المدينة : ملمتر واحد

– مكناس، تازة، مراكش، إفران، سيدي إفني، أكادير المسيرة، تارودانت، الصويرة الميناء، الصويرة المطار، تزنيت : أقل من ملمتر

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