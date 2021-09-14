فيديو يثير سخط المغاربة.. شاب “يعري” فتاة بالشارع ويضربها

2021-09-14 / 10:06 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لتعرض فتاة للتحرش والضرب بالشارع بالعام.

وحسب الفيديو المذكور، فقد عمد شاب إلى ملاحقة فتاة ورفع فستانها وضربها بالشارع العام، موثقا المشهد رفقة أصدقائه بكاميرات هواتفهم.

ووفق مصدر مطلع، فقد وقعت أطوار الفيديو بمدينة طنجة، حيث باشرت عناصر المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

هذا وآثارت الواقعة، سخط واستياء عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لظاهرة التحرش.

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‫4 تعليقات

  1. الهمجية والدعارة والفساد وانعدام التربية والاخلاق والعدالة… في المغرب أصبحت لا تطاق وعلى لسان كل العالم. الوجوه معروفة الان فهل سيرضى هؤولاء بان يمس أحد أمه وأخته…؟؟؟

  4. و هل الامر يتعلق فقط بالتحرش ؟انه القتل العمد …تصور ان يقع هذا لاختك او ابنتك من طرف شخص في الشارع العام …قتل النفس الانسانية و استباحتها و طمسها ..كيف ستعيش هذه الفتاة بقية حياتها …خراب في خراب …فقط لان احدهم و هو مطمئن فعل بها ما اراد و الاذهى انه وثق ذلك و واقع حاله يقول و ماذا بعد …اللهم لطفك

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