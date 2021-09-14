فيديو يثير سخط المغاربة.. شاب “يعري” فتاة بالشارع ويضربها

هبة بريس - الرباط

تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لتعرض فتاة للتحرش والضرب بالشارع بالعام.

وحسب الفيديو المذكور، فقد عمد شاب إلى ملاحقة فتاة ورفع فستانها وضربها بالشارع العام، موثقا المشهد رفقة أصدقائه بكاميرات هواتفهم.

ووفق مصدر مطلع، فقد وقعت أطوار الفيديو بمدينة طنجة، حيث باشرت عناصر المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن هوية المعني بالأمر وتوقيفه.

هذا وآثارت الواقعة، سخط واستياء عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لظاهرة التحرش.

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