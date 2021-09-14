تفكيك خلية إرهابية في ثلاث عمليات متفرقة بالرشيدية + صور

هبة بريس – الرشيدية

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فجر اليوم الثلاثاء 14 شتنبر الجاري، في ثلاث عمليات متفرقة من تفكيك خلية إرهابية بحي المحيط وحي بوتلامين بمدينة الرشيدية.

ترقبوا تفاصيل اضافية عن هذه العملية على هبة بريس.

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