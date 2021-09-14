تفكيك خلية إرهابية في ثلاث عمليات متفرقة بالرشيدية + صور
هبة بريس – الرشيدية
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فجر اليوم الثلاثاء 14 شتنبر الجاري، في ثلاث عمليات متفرقة من تفكيك خلية إرهابية بحي المحيط وحي بوتلامين بمدينة الرشيدية.
ترقبوا تفاصيل اضافية عن هذه العملية على هبة بريس.
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9 تعليقات
لن يصلوا الى ميتغاهم لان المغرب يتوفر على مؤهلات واجهزة أمنية مشددة ومخبارات تسهر على حماية الوطن.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يريدون تخريب البلاد بشتى الطرق ولكن مع إرادة الله لن يتوفقوا لذالك لأن السلطات الأمنية اعينها مفتوحة والحمد لن يمسنا أذى .
تحية وتقدير لكل سلطات الأمن .اللهم اعنهم وقويهم في مهامهم الصعب لانهم يسهرون على راحة المواطنين وألف شكر وتحية لهم.
يجب على الحكومة المغربية محاربة ظاهرة الإرهاب لأننا محاصرين باعداء يريدون تخريب المغرب ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الجهل والامية طغت على قلوبهم يشوهون الاسلام ويشحنون عقول الشباب بهذه الأفعال الإجرامية .ولكن الحمدلله المخابرات المغربية مع تنسيق السلطات الأمنية لهم بالمرصاد لكل من سولت له نفسه يقوم بهذه الأفعال الإجرامية.
اتقوا الله ان كنتم مؤمنون.فالارهاب لن ينفعكم بأي شيء ماعدا قتلكم او سجنكم .
يريدون زعزعة الاستقرار في البلاد وتخريبها من طرف عناصر إرهابية مسلحة ولكن الحمد لله استطاعت المخابرات المغربية لتفكيك هذه الخلية والقبض عليهم .
ربما مدبر هذه الأفعال الإرهابية ناتج عن حالة نفسية لانهم أشخاص نفسيتهم تكون مكتئبة ومحطمة لهذا يجعله بارتكاب مثل هذه الافعال الإرهابية .
اي شخص شبه لهم من طرف السكان غير عادي يخبر به السلطات الأمنية ولهذا نكونوا بدررنا ساعدنا السلطات الأمنية لمحاربة الإرهاب.