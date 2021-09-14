تفكيك خلية إرهابية في ثلاث عمليات متفرقة بالرشيدية + صور

2021-09-14 / 7:49 صباحًا
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هبة بريس – الرشيدية 

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فجر اليوم الثلاثاء  14  شتنبر الجاري،  في ثلاث عمليات متفرقة من تفكيك خلية إرهابية بحي المحيط وحي بوتلامين بمدينة الرشيدية.

ترقبوا تفاصيل اضافية عن هذه العملية على هبة بريس.

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‫9 تعليقات

  2. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يريدون تخريب البلاد بشتى الطرق ولكن مع إرادة الله لن يتوفقوا لذالك لأن السلطات الأمنية اعينها مفتوحة والحمد لن يمسنا أذى .

  4. يجب على الحكومة المغربية محاربة ظاهرة الإرهاب لأننا محاصرين باعداء يريدون تخريب المغرب ولاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  5. الجهل والامية طغت على قلوبهم يشوهون الاسلام ويشحنون عقول الشباب بهذه الأفعال الإجرامية .ولكن الحمدلله المخابرات المغربية مع تنسيق السلطات الأمنية لهم بالمرصاد لكل من سولت له نفسه يقوم بهذه الأفعال الإجرامية.

  7. يريدون زعزعة الاستقرار في البلاد وتخريبها من طرف عناصر إرهابية مسلحة ولكن الحمد لله استطاعت المخابرات المغربية لتفكيك هذه الخلية والقبض عليهم .

  8. ربما مدبر هذه الأفعال الإرهابية ناتج عن حالة نفسية لانهم أشخاص نفسيتهم تكون مكتئبة ومحطمة لهذا يجعله بارتكاب مثل هذه الافعال الإرهابية .

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